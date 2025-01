Washington: Flugzeug kollidierte mit Helikopter

Dramatisches Flugzeugunglück in der US-Hauptstadt Washington: Eine Linienmaschine mit 64 Menschen an Bord kollidierte mit einem Militärhelikopter: Nach dem Zusammenstoß stürzte das Flugzeug und der Hubschrauber in einen Fluss, der teilweise gefroren ist. Die Maschine soll beim Aufprall in mehrere Teile zerbrochen sein.