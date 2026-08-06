230 PS! 13-Year-Old Makes Autocross History

Other girls her age dream of a new cell phone or clothes. But for Sophie Scheuchenpflug, a 230 PS vehicle made a dream come true. “Her eyes were sparkling,” laughs her mom, Melanie, after her daughter—at just 13 years old—was allowed to drive a 1600 ccm all-wheel-drive buggy at the national autocross championship race in Oberrakitsch, a vehicle that’s normally only driven at full throttle by adults. This also makes Sophie the first driver ever in Austria to compete in an official race with that much power under the hood.