Teen in the Fast Lane
230 PS! 13-Year-Old Makes Autocross History
Powerhouse teen Sophie Scheuchenpflug competes against adults in autocross and is currently ranked third in the championship. Now she’s made another big splash by driving a 1,600-cc buggy with 230 PS for the first time. The vehicle had to be modified for the 13-year-old from St. Peter.
Other girls her age dream of a new cell phone or clothes. But for Sophie Scheuchenpflug, a 230 PS vehicle made a dream come true. “Her eyes were sparkling,” laughs her mom, Melanie, after her daughter—at just 13 years old—was allowed to drive a 1600 ccm all-wheel-drive buggy at the national autocross championship race in Oberrakitsch, a vehicle that’s normally only driven at full throttle by adults. This also makes Sophie the first driver ever in Austria to compete in an official race with that much power under the hood.
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