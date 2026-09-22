Infektionszeit naht: Welcher Schutz nun ratsam ist

Noch hat es draußen rund 20 Grad, doch der Herbst naht und damit auch geringere Temperaturen und der Anstieg von Krankheiten. Daher ist es ratsam, sich rechtzeitig über nötige Impfungen zu informieren – und nicht erst dann, wenn im Meeting alle husten oder alle in der Familie mit Fieber im Bett liegen.

Grippe-Impfung grundsätzlich empfohlen

Die jährliche Influenza-Impfung wird zum Beispiel für alle Personen ab sechs Monaten empfohlen und ist besonders für Über-60-Jährige oder Personen mit bestimmten Vorerkrankungen wichtig. Idealerweise sollte man sich die Grippe-Impfung im Herbst holen.