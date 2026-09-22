„Tirols Tourismusverbände schwimmen in Geld“

„Nur punktuelle Prüfung“

„Für uns als Kontrollpartei Liste Fritz ist klar: Wo so viel Geld drinsteckt, muss Kontrolle gewährleistet sein. Derzeit ist das nicht der Fall. Zwar gibt es in den Tourismusverbänden eine interne Kontrolle über den Aufsichtsrat und eine externe Kontrolle über die Abteilung Tourismus im Land Tirol. Aber beide funktionieren leider mehr schlecht als recht, wie der Landesrechnungshof in einem Prüfbericht 2024 festgestellt hat.“ Ob die Verbände mit den Geldern „sparsam, zweckmäßig und wirtschaftlich“ umgehen, werde nur punktuell beurteilt.