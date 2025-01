Brisante Vorwürfe: TV-Chef jetzt auf „Bewährung“

Nach einer Meldung bei der im Sommer des vergangenen Jahres eingerichteten Whistleblower-Stelle für anonyme Hinweise liefen am Küniglberg die brisanten Ermittlungen an. Rund 50 frühere und aktuelle Mitarbeiter sagten als Zeugen zum „System Schöber“ bei der unabhängigen und weisungsfreien Compliance-Stelle aus. Dabei ging es unter anderem um teils schockierende Aussagen, die bei internen Sitzungen vom ORF-III-Geschäftsführer gefallen sein sollen. Dieses Klima der Angst sei auch der Grund dafür, dass in den letzten Jahren fast die Hälfte des Personals den Sender verlassen hätte. Recherchen ergeben tatsächlich eine hohe Personal-Fluktuation beim Sender.