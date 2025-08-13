Nordkoreanische Männer als „Sklaven“ in Russland

Die Arbeiter aus Nordkorea werden zwar mit großen Versprechungen nach Russland gelockt. Die Realität schaut aber anders aus, wie ein Bericht des britischen Senders BBC enthüllt. „Ich fühlte mich wie in einem Arbeitslager, einem Gefängnis ohne Gitter“, erzählt ein Nordkoreaner von seiner Zeit in Russland. Das Land hat nach mehreren Jahren Krieg mit der Ukraine einen Arbeitskräftemangel und greift offenbar zu drastischen Mitteln, um ihn zu bekämpfen.