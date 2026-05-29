Nach Mega-Panne: Aurélie und Ibo gewinnen „GNTM“

„Gesamtpaket, nach dem ich suche“

Heidi Klum schwärmt gegenüber der „Bild“-Zeitung jedenfalls in höchsten Tönen über ihre Gewinner. Aurélie und Ibo hätten „über die ganze Staffel hinweg gezeigt, wie viel Potenzial in ihnen steckt“. Sie seien nicht nur professionell und hätten die Aufgaben mit Bravour gemeistert, sie hätten auch ihr Ziel immer vor Augen gehabt.