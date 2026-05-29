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Keine Überraschung

Nach Mega-Panne: Aurélie und Ibo gewinnen „GNTM“

Society International
29.05.2026 07:09
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Mega-Panne vor dem Finale steht es nun auch offiziell fest: Aurélie (22) und Ibo (21) sind die Sieger von „GNTM“. Die beiden zieren das Cover des Magazins „Harper‘s Bazaar“ und dürfen sich über je 100.000 Euro freuen. Aber das wussten die Fans ja schon vorab ...

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Es war das erste nicht live übertragene Finale in der Geschichte von „Germany‘s Next Topmodel“ – und es endete ohne große Überraschung. Denn schon Mitte der Woche standen die Gewinner fest.

Mega-Panne vor Finale
Der Grund: Die aktuelle Ausgabe von „Harper‘s Bazaar“ wurde schon vor dem Finale an Abonnenten des Magazins versandt – mit den glücklichen Siegern am Cover. Und die wurden natürlich umgehend im Netz geleakt.

Ein Finale ohne Überraschungen: Am Ende kürt Heidi Klum Aurélie und Ibo zu den strahlenden ...
Ein Finale ohne Überraschungen: Am Ende kürt Heidi Klum Aurélie und Ibo zu den strahlenden „GNTM“-Siegern.(Bild: ProSieben/Max Montgomery)

Am Donnerstagabend wurde es schließlich amtlich: Aurélie und Ibo durften sich von Heidi Klum zu den „Topmodels 2026“ küren lassen und setzten sich gegen die Finalisten Tony (31), Anna (22), Daphne (25) und Godfrey (34) durch.

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„Gesamtpaket, nach dem ich suche“
Heidi Klum schwärmt gegenüber der „Bild“-Zeitung jedenfalls in höchsten Tönen über ihre Gewinner. Aurélie und Ibo hätten „über die ganze Staffel hinweg gezeigt, wie viel Potenzial in ihnen steckt“. Sie seien nicht nur professionell und hätten die Aufgaben mit Bravour gemeistert, sie hätten auch ihr Ziel immer vor Augen gehabt. 

Aurélie darf sich über den Sieg bei „GNTM“ freuen.
Aurélie darf sich über den Sieg bei „GNTM“ freuen.(Bild: ProSieben/Max Montgomery)

Für Klum bringen die beiden „genau das Gesamtpaket mit, das man in dieser Branche braucht und nach dem ich immer suche“. „Für mich sind sie jetzt schon kleine Stars, aus denen noch ganz große werden können“, freute sich die „GNTM“-Chefin.

Star-Power im Finale
Auch wenn die Entscheidung keine großen Überraschungen brachte, wartete die in Los Angeles aufgezeichnete Final-Show immerhin mit jeder Menge Star-Power auf. So unterstützte nicht nur Hollywood-Ikone Sharon Stone Heidi Klum, sondern auch Topmodel Winnie Harlow.

Heidi Klum wurde beim „GNTM“-Finale unter anderem von Sharon Stone unterstützt.
Heidi Klum wurde beim „GNTM“-Finale unter anderem von Sharon Stone unterstützt.(Bild: ProSieben/Max Montgomery)

Für musikalische Unterhaltung sorgten zudem Nicole Scherzinger und Demi Lovato.

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