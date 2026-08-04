"Purely fictional"
Trump Call? FIFA Rejects Infantino Report
Clear words from FIFA! The world soccer governing body has rejected reports of calls from Gianni Infantino to Donald Trump and his cabinet.
“The FIFA President has not called the President of the United States or any member of his administration in recent days. That is pure fiction,” FIFA stated. This refers to a report in the British newspaper *The Times*.
Seeking Help?
The British daily had reported that Infantino allegedly sought help from Trump following the failure of his investment plans and growing criticism of his leadership.
The “Times” also cited a report from the U.S. tabloid “New York Post.” Among other things, the “New York Post” had written—citing an unnamed source—that Infantino felt “isolated” in the face of a flood of negative media reports. “He is looking for high-profile allies who will publicly support him.”
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