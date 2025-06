Tödliche Qualle an Strand in Spanien gespült

Feucht gehalten und in Wasser gesetzt

Die Portugiesische Galeere wurde feucht gehalten und in einen Eimer mit Wasser gesetzt. Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht. Obwohl solche Quallenfunde selten sind, können sie für Badegäste hochgefährlich werden. In der Vergangenheit sorgten Portugiesische Galeeren immer wieder für vorübergehende Sperrungen an den Stränden der Balearen. Sie sind grundsätzlich eher in den kühleren Monaten im Mittelmeer anwesend, wenn die Wassertemperaturen im Vergleich zum Hochsommer noch niedrig sind.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von der Portugiesischen Galeere: