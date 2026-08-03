Tasche aus Spind gestohlen: Video führte zu Tätern

Über eine Videoaufzeichnung konnten zwei Tatverdächtige ausgeforscht werden: Ein 68-jähriger Mann sowie dessen 33-jähriger Sohn konnten kurze Zeit später im Einkaufszentrum von Polizeibeamten angehalten und identifiziert werden. Der 68-Jährige zeigte sich zunächst uneinsichtig und bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Der 33-Jährige verhielt sich zunehmend aggressiv, widersetzte sich den einschreitenden Beamten und versuchte, die Durchsuchung der mitgeführten Tasche zu verhindern. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert.