Tasche aus Spind gestohlen: Video führte zu Tätern

Der Spind, in dem eine Frau ihre Einkaufstasche verwahrt hatte, war zwar nicht abgeschlossen, was es den Dieben leicht machte, doch das ändert nichts an der Tat: Zwei Männer werden verdächtigt, die Tasche samt den Einkäufen gestohlen zu haben.
Montag kurz nach14 Uhr erstattete eine 32-Jährige auf der Polizeiinspektion Villach-Auen Anzeige: In einem Einkaufszentrum war ihre Einkaufstasche samt Inhalt gestohlen worden. Die Frau hatte ihre Tasche in einem Spind verwahrt, diesen jedoch nicht versperrt. Von dort verschwand die Tasche.
Über eine Videoaufzeichnung konnten zwei Tatverdächtige ausgeforscht werden: Ein 68-jähriger Mann sowie dessen 33-jähriger Sohn konnten kurze Zeit später im Einkaufszentrum von Polizeibeamten angehalten und identifiziert werden. Der 68-Jährige zeigte sich zunächst uneinsichtig und bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Der 33-Jährige verhielt sich zunehmend aggressiv, widersetzte sich den einschreitenden Beamten und versuchte, die Durchsuchung der mitgeführten Tasche zu verhindern. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert.
Ein Großteil des Diebesgutes konnte sichergestellt und der Geschädigten zurückgegeben werden.
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