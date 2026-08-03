Nächster großer Wurf lässt das Lendviertel wachsen

Die Erweiterung eröffnet jedoch zahlreiche Möglichkeiten – von zusätzlichen Gastronomieflächen über neue Arbeits- oder Veranstaltungsräume bis hin zu weiteren kulturellen Angeboten. Vieles spricht dafür, dass dieser Schritt nicht nur der Hafenstadt selbst zugutekommt, sondern dem gesamten Lendviertel neue Impulse verleihen wird. Die bisherige Entwicklung zeigt, dass Pontasch ein Gespür dafür besitzt, historische Gebäude mit modernen Nutzungskonzepten zu verbinden und damit urbane Lebensqualität zu schaffen. Sollte ihm das auch beim neuen Projekt gelingen, dürfte das Lendviertel seine Erfolgsgeschichte konsequent fortschreiben.