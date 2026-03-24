Ortschef erteilt Maulkorb für Gemeindemitarbeiter

Schlammschlacht zwischen den Parteien

Zuletzt war es zu mehreren Unstimmigkeiten zwischen Bürgermeister und Oppositionsparteien gekommen. Beim Recyclinghof wird noch wegen Amtsmissbrauch gegen den Ortschef ermittelt. Es geht um Informationspflichten beim Grundstückskauf. Bei der Finanzierung der neuen Grundstücksvariante, wo die Gemeinde auch Nebenkosten des Bauern für eine Tauschfläche zahlt, hagelte es Kritik. Es gab nach einer Anzeige Einvernahmen durch das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung. Das Verfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen.