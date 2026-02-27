Brüder sollen Missbrauchsring betrieben haben

Später sei sie als Assistentin von Salah Al-Fayed nach Südfrankreich geschickt worden. Dort sei ihr der Reisepass abgenommen worden. Statt Büroarbeit zu leisten, habe sie dauerhaft „bei ihm sein“ müssen. Auf einer Jacht habe sie beobachtet, wie Mohamed Al-Fayed eine junge Frau berührt und geküsst habe. Eines Nachts sei Salah Al-Fayed in ihr Bett gekommen und habe gesagt, er sei einsam. Louw sagte, sie habe die ganze Nacht reglos und verängstigt wach gelegen und nicht gewusst, „was er tun würde“. Sie sei schließlich geflohen, nachdem Salah sie auf eine Fahrt mit einem Schnellboot eingeladen habe, auf dem sie alleine mit ihm gewesen wäre. Jahrzehntelang habe sie über die Vorfälle geschwiegen, aus Furcht über mögliche Konsequenzen einer Aussage.