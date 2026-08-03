So viel Trinkwasser wird Tirol in Zukunft brauchen

250 Liter pro Hauptwohnsitz und Tag

Seit 1986 ist aufgrund der Bevölkerungs- und wirtschaftlichen Entwicklung sowie der klimatischen Veränderungen der jährliche Wasserverbrauch um knapp 20 Prozent von rund 57,5 Millionen Kubikmetern auf rund 70 Millionen Kubikmeter gestiegen. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist gleichzeitig um 16 Prozent gesunken und liegt aktuell bei 250 Liter pro Hauptwohnsitz und Tag (eingerechnet öffentlicher Verbrauch). Markus Federspiel, Vorstand der Abteilung Wasserwirtschaft, führt die Senkung auf Effizienzsteigerung und bewussteren Umgang mit Wasser zurück.