„Tut unheimlich weh, dass Jakob nicht dabei ist“

In gut zwei Wochen ist es so weit, steigt ab 8. August wieder die legendäre Wolfurttrophy. „Es ist alles auf Schiene, wir werden schon bald mit dem Aufbau beginnen“, verrät VC-Wolfurt-Obmann Sebastian Vonach, der dabei wie schon in den vergangenen Jahren auf die Unterstützung zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfern setzen kann.