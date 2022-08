„Casa Hinteregger“ wird wieder zur Volleyball-WG

Kaum ein Beachvolleyballturnier in Österreich genießt bei den SpielerInnen so große Beliebtheit wie die legendäre Wolfurttrophy. Neben der perfekten Organisation durch den VC Wolfurt und die unvergleichliche Stimmung in der Arena an der Ach gibt es aber noch einen weiteren, wichtigen Grund dafür: die einzigartige Gastfreundschaft in Wolfurt.