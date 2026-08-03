„Ariadne auf Naxos“: Buh-Orkan im Marstheater

Mondtag will originell sein. Doch sein Paradies-Planet ist nur schräg und schrill. Ariadnes wüste Insel Naxos wird zum roten Planeten, Strauss’ neureiche Wiener Society nach dem Ersten Weltkrieg, die sich ein Spektakel leisten will, hat sich längst von der Erde abgesetzt und baut eine neue Gesellschaft auf. Einen Kontrollstaat, wo Ariadne und ihre irrlichternden Freunderln – „egomanische Helden der Geldvermehrung“, meint Mondtag – in abgeschotteten Zeitkapseln, Schutzbunkern und einem sandfarbenen Sakralbau sich die Zeit vertreiben, alle erdenklichen Sexspiele spielen, Zirkusulk treiben. Erinnert man sich an George Lucas „Star Wars“, ist das hier ein billiger Abklatsch.