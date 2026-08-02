Bewegendes Thema | Ernüchterndes Bild

Ernüchterndes Bild. „Was heißt die Rechten müssten beweisen, ob sie regieren können: Sie haben doch schon mehrfach bewiesen, dass sie es NICHT können“, war da etwa zu lesen. Oder auch, „egal, wo Rechte an die Macht kamen, wurde alles schlechter“ wie auch „die Erfahrung zeigt, dass mit Kickl kein Staat zu machen ist.“ Freilich sehnen auch viele einen Regierungswechsel nach rechts in Österreich herbei. Da heißt es etwa „wer mit dieser Regierung zufrieden ist, scheint sehr schmerzbefreit zu sein“ oder „Mitte-links führt seit einigen Jahren diese Republik immer näher dem wirtschaftlichen Abgrund und dem Staatsbankrott zu.“ Und so werde, meint ein anderer User bzw. eine andere Userin, der Beweis, weniger schlecht als die aktuelle Regierung zu sein, einfach zu erbringen sein. Weder die einen noch die anderen wünschen sich auch zahlreiche Poster, wie etwa dieser: „Links/rechts – völlig wurscht, die haben alle nur den eigenen Vorteil im Blick.“ Ein ernüchterndes Bild.