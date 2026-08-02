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In der Steiermark

39 Grad: Nächste Woche könnte Hitzerekord fallen

Steiermark
02.08.2026 20:00
Die Hitze bringt nächste Woche noch einmal alle ins Schwitzen (Symbolbild).
Die Hitze bringt nächste Woche noch einmal alle ins Schwitzen (Symbolbild).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Bis zu 39 Grad kommen nächste Woche auf die Steiermark zu. Die Waldbrandgefahr bleibt ebenso hoch wie die Unwettergefahr. Abkühlung und Regen bringt erst der Freitag.

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Dürre und Hitze nehmen aktuell in der Steiermark und weltweit neue Dimensionen an. Die Folge: Sommergewitter werden dieser Tage in Kombination mit der extremen Trockenheit wortwörtlich brandgefährlich. So flammten in der Nähe von Bruck an der Mur nach Blitzschlägen am Wochenende gleich drei Waldbrände auf!

In den kommenden Tagen bleibt die Waldbrandgefahr hoch. Bis inklusive Donnerstag erwarten uns Tage der extremen Hitze. Sogar im Ennstal klettert das Thermometer auf 35 Grad – für die Südsteiermark prognostiziert Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz Temperaturen von bis zu 39 Grad. Das wäre der Rekord für das heurige Jahr. Das bisherige Allzeithoch mit 39,7 Grad 2013 in Wagna wird voraussichtlich nicht übertroffen.

Steiermark
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Bad Radkersburg
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5 km/h
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6 km/h
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Kapfenberg
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Mariazell
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9 km/h
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6 km/h
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5 km/h
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15° / 23°
4 km/h
05:16 h
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Murau
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17° / 31°
7 km/h
02:27 h
55 %
Symbol stark bewölkt
16° / 31°
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04:30 h
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Symbol einzelne Regenschauer
17° / 35°
7 km/h
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17° / 35°
8 km/h
10:22 h
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Symbol einzelne Regenschauer
17° / 33°
8 km/h
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Symbol starke Regenschauer
17° / 30°
8 km/h
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Symbol starke Regenschauer
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Schladming
Wetterdaten:

Mit der Hitze sind auch Unwetter verbunden: Speziell in der westlichen Obersteiermark drohen teils heftige Hitzegewitter „mit kräftigem Regen und der Gefahr von Vermurungen oder Überflutungen“, sagt Dietz. Allerdings sind große Regenmengen binnen kurzer Zeit zu erwarten, die dem Boden wenig bringen.

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Flächendeckenden Regen gibt es dann voraussichtlich ab Freitag: Eine Kaltfront aus dem Norden erreicht die Alpen und bringt Abkühlung.

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