39 Grad: Nächste Woche könnte Hitzerekord fallen

Dürre und Hitze nehmen aktuell in der Steiermark und weltweit neue Dimensionen an. Die Folge: Sommergewitter werden dieser Tage in Kombination mit der extremen Trockenheit wortwörtlich brandgefährlich. So flammten in der Nähe von Bruck an der Mur nach Blitzschlägen am Wochenende gleich drei Waldbrände auf!

In den kommenden Tagen bleibt die Waldbrandgefahr hoch. Bis inklusive Donnerstag erwarten uns Tage der extremen Hitze. Sogar im Ennstal klettert das Thermometer auf 35 Grad – für die Südsteiermark prognostiziert Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz Temperaturen von bis zu 39 Grad. Das wäre der Rekord für das heurige Jahr. Das bisherige Allzeithoch mit 39,7 Grad 2013 in Wagna wird voraussichtlich nicht übertroffen.