„Sopranos“-Star Drea de Matteo nackt auf OnlyFans

Viele „Hass-Nachrichten“ erhalten

Sie habe viele „Hass-Nachrichten“ als Reaktion auf ihre Nacktbilder bekommen, schilderte de Matteo weiter. „Die Leute sind völlig durchgedreht.“ Aber: „Jeder, der mich verurteilen und mich fertigmachen will, soll es tun. Ich hoffe nur, dass ihr euch nie in dieser Lage befindet, in der ich war, denn ich musste auf zwei kleine Kinder achtgeben.“