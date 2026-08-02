Kostenlose Freizeitkurse für tausende Kinder

Die Hobby Lobby sorgt mit Angeboten in Sport, Kunst und Technik für Weiterbildung bei Jugendlichen. Nun wurde die von einer Wiener Lehrerin gegründeten Organisation erneut ausgezeichnet.
Lehrerin Rosa Bergmann fielen in ihrer Klasse Kinder auf, die sich in der Freizeit langweilten. Die Schüler hatten in den Ferien nichts Spannendes erlebt, weil sich ihre Eltern kostspielige Betreuungsangebote nicht leisten konnten. Im Sommer 2018 rief die Pädagogin daher die Hobby Lobby ins Leben – eine Organisation, die Jugendlichen kostenlose Kurse im Bereich Sport, Kreatives und Technik bietet. Besonders jenen aus finanziell schwachen Familien.
Unter Aufsicht von Ehrenamtlichen können Mädchen und Burschen u.a. Basketball, Kickboxen, Malen, Street Art, Schauspielerei bis hin zu Fremdsprachen oder spannenden Experimenten Fähigkeiten erwerben, die sie sonst vermutlich nie gelernt hätten. „Sinnvolle Freizeit darf kein Luxus sein“, erklärte Bergmann unlängst in der „Krone“. Seit der Gründung konnten mehr als 17.000 kostenlose Plätze organisiert werden.
So viel Engagement wurde bereits mehrfach prämiert. Jetzt erneut. Hobby Lobby zählt zu den Gewinnern des Mega Alumni Award 2026 – ebenso wie die Initiativen Digitaler Kompass, Afya, Wald am See, Younus und der Verein Startklar. Wir gratulieren.
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