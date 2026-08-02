Kostenlose Freizeitkurse für tausende Kinder

Lehrerin Rosa Bergmann fielen in ihrer Klasse Kinder auf, die sich in der Freizeit langweilten. Die Schüler hatten in den Ferien nichts Spannendes erlebt, weil sich ihre Eltern kostspielige Betreuungsangebote nicht leisten konnten. Im Sommer 2018 rief die Pädagogin daher die Hobby Lobby ins Leben – eine Organisation, die Jugendlichen kostenlose Kurse im Bereich Sport, Kreatives und Technik bietet. Besonders jenen aus finanziell schwachen Familien.