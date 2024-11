Für Mord eingereist: Lange Haft für Teenager (16)

Es handelt sich um das erste Urteil dieser Art in einer ganzen Reihe von Fällen, in denen Teenagern aus Schweden im benachbarten Dänemark schwere Straftaten vorgeworfen werden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte zugesagt hatte, im April 2024 gegen Bezahlung aus Nordschweden nach Kopenhagen zu reisen, um dort eine Schusswaffe zu erhalten und damit einen Menschen in der dänischen Hauptstadtregion zu erschießen.