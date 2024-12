Bub (11) in Schweden als Auftragskiller angeheuert

Die Lage der Bandenkriminalität in Schweden ist in den letzten Jahren zunehmend besorgniserregend. Besonders in Malmö, Göteborg und Stockholm kommt es regelmäßig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppen - häufig mit Schusswaffen. Die Täter werden immer jünger und skrupellos als Auftragskiller angeheuert.