Eiskunstlauf-Ass gibt Karriereende bekannt

„Richtiger Zeitpunkt“

„Es war eine sehr schwere Entscheidung. Aber es ist eine, die mir auch zukünftig ein aktives Leben ermöglicht, in dem Sport weiter ein Schwerpunkt ist“, erklärte sie. Auch Paarlauf-Partner Livio Mayr hörte auf. „Für uns ist der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt gekommen“, sagte dieser. Beide bildeten seit 2022 ein Eiskunstlauf-Paar. Gemeinsam gewannen sie dreimal die Staatsmeisterschaften und nahmen zudem an drei Europameisterschaften und einer WM teil. 2026 versuchten sie es auch in der Olympia-Quali. Der große Traum blieb ihnen aber – auch aufgrund der schwierigen Voraussetzungen – verwehrt.