Eiskunstlauf-Ass gibt Karriereende bekannt

Eiskunstläuferin Sophia Schaller gab am Freitag ihr Karriereende mit nur 25 Jahren bekannt. Es ist eine Entscheidung, die schwerfällt, aber aufgrund der vergangenen Jahre nicht überraschend kommt. Dazu beendete auch ihr Paarlauf-Partner Livio Mayr seine Laufbahn.
„Ich bin nicht mehr bereit, weiterhin das gesundheitliche Risiko für meinen Körper einzugehen.“ Das sagte Sophia Schaller. Die Eiskunstläuferin beendete am Freitag offiziell ihre Karriere. Seit Jahren waren Rückenschmerzen ein ständiger Begleiter der Salzburgerin, die mit nur 25 Jahren ihre Schuhe an den Nagel hängt.
„Richtiger Zeitpunkt“
„Es war eine sehr schwere Entscheidung. Aber es ist eine, die mir auch zukünftig ein aktives Leben ermöglicht, in dem Sport weiter ein Schwerpunkt ist“, erklärte sie. Auch Paarlauf-Partner Livio Mayr hörte auf. „Für uns ist der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt gekommen“, sagte dieser. Beide bildeten seit 2022 ein Eiskunstlauf-Paar. Gemeinsam gewannen sie dreimal die Staatsmeisterschaften und nahmen zudem an drei Europameisterschaften und einer WM teil. 2026 versuchten sie es auch in der Olympia-Quali. Der große Traum blieb ihnen aber – auch aufgrund der schwierigen Voraussetzungen – verwehrt.
„Hat immer sehr viel Spaß gemacht“
„Wir haben uns immer aufeinander verlassen können und hatten stets das gegenseitige Vertrauen, dass wir beide immer alles in den Sport hineingelegt haben“, sagte Schaller. Seit Kindertagen kennen sich beide aus dem EisTeam Salzburg. „Egal ob Training oder Wettkampf – mit Livio hat es immer sehr viel Spaß gemacht.“
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