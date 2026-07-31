Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit nur 25 Jahren

Eiskunstlauf-Ass gibt Karriereende bekannt

Salzburg: Sport-Nachrichten
31.07.2026 13:16
Sophia Schaller und ihr Paarlauf-Partner Livio Mayr hören auf.
Sophia Schaller und ihr Paarlauf-Partner Livio Mayr hören auf.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eiskunstläuferin Sophia Schaller gab am Freitag ihr Karriereende mit nur 25 Jahren bekannt. Es ist eine Entscheidung, die schwerfällt, aber aufgrund der vergangenen Jahre nicht überraschend kommt. Dazu beendete auch ihr Paarlauf-Partner Livio Mayr seine Laufbahn. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich bin nicht mehr bereit, weiterhin das gesundheitliche Risiko für meinen Körper einzugehen.“ Das sagte Sophia Schaller. Die Eiskunstläuferin beendete  am Freitag offiziell ihre Karriere. Seit Jahren waren Rückenschmerzen ein ständiger Begleiter der Salzburgerin, die mit nur 25 Jahren ihre Schuhe an den Nagel hängt. 

Waren seit 2022 ein Paar auf dem Eis: Mayr und Schaller.
Waren seit 2022 ein Paar auf dem Eis: Mayr und Schaller.(Bild: GEPA)

„Richtiger Zeitpunkt“
„Es war eine sehr schwere Entscheidung. Aber es ist eine, die mir auch zukünftig ein aktives Leben ermöglicht, in dem Sport weiter ein Schwerpunkt ist“, erklärte sie. Auch Paarlauf-Partner Livio Mayr hörte auf. „Für uns ist der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt gekommen“, sagte dieser. Beide bildeten seit 2022 ein Eiskunstlauf-Paar. Gemeinsam gewannen sie dreimal die Staatsmeisterschaften und nahmen zudem an drei Europameisterschaften und einer WM teil. 2026 versuchten sie es auch in der Olympia-Quali. Der große Traum blieb ihnen aber – auch aufgrund der schwierigen Voraussetzungen – verwehrt. 

Lesen Sie auch:
Flora Schaller legt nach der Schule ihren Fokus auf das Eiskunstlaufen.
Aufstieg für Talent
Nach der Matura direkt zu den Senioren
18.07.2026

„Hat immer sehr viel Spaß gemacht“
„Wir haben uns immer aufeinander verlassen können und hatten stets das gegenseitige Vertrauen, dass wir beide immer alles in den Sport hineingelegt haben“, sagte Schaller. Seit Kindertagen kennen sich beide aus dem EisTeam Salzburg. „Egal ob Training oder Wettkampf – mit Livio hat es immer sehr viel Spaß gemacht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
31.07.2026 13:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
127.480 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
84.480 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Tirol
Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure
81.557 mal gelesen
Das Unwetter sorgte für eine Spur der Verwüstung. Links das Klärwerk in Sölden. Rechts ...
Außenpolitik
Chaos in Ceuta! 49.000 Migranten stürmen Exklave
1134 mal kommentiert
Rund 49.000 Menschen sollen in die spanische Exklave Ceuta geströmt sein. Hunderte Migranten ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
984 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
963 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Mit nur 25 Jahren
Eiskunstlauf-Ass gibt Karriereende bekannt
Transfer-News
Kurz vor Liga-Start: Goiginger hat neuen Klub
Sport Tv Logo
Bulle am Weg zurück
Nach Schlaganfall: „Musste mental an mir arbeiten“
Regionalliga Nord
Pinzgau-Legende Tandari: „Sind großer Verlierer“
Europa-League-Quali
Mit diesem Gegner bekommt es Salzburg zu tun!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf