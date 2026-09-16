Öffis sind am Rupertitag im ganzen Land gratis

Am Salzburger Landesfeiertag können Busse und Bahnen im gesamten Bundesland kostenlos genutzt werden. Die Aktion gilt am 24. September von Betriebsbeginn bis Betriebsende für alle Linien im Salzburger Verkehrsverbund.
Wer am 24. September mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Salzburg unterwegs ist, braucht kein Ticket. Am Landesfeiertag können alle Bus- und Bahnlinien im Salzburger Verkehrsverbund kostenlos genutzt werden. Die Freifahrt gilt im gesamten Bundesland von Betriebsbeginn bis Betriebsende.
Mit der Aktion wollen das Land Salzburg und der Verkehrsverbund einen Anreiz schaffen, Bus und Bahn zu nutzen. Der sogenannte Landes-Freifahrtag richtet sich an alle Fahrgäste und gilt unabhängig davon, ob sie bereits ein Klimaticket oder eine andere Zeitkarte besitzen.
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