Ex-Profi als Trainer: „Trage gerne Verantwortung“

Nach mehreren Meniskusschäden, zwei Kreuzbandrissen war es Zeit für etwas Neues, begann er noch während seiner Laufbahn mit der Trainerausbildung. Was ihn daran so reizt? „Die Kombination. Ich trage gern Verantwortung, die Menschenführung ist extrem wichtig“, erklärt der 45-Jährige und ergänzt: „Und dann natürlich die Faszination Fußball.“ Diese begleitet ihn, mittlerweile mit der Tochter von Pfeifenberger verheiratet, sein ganzes Leben lang. Mit seinem Vater war er als Kind oft am SAK-Platz. „Ich habe als drei-, vierjähriger mitgespielt“, erinnert sich Eder. Heute schaut sich der Barcelona-Fan noch immer sehr viele Spiele aus La Liga oder Premier League an, nimmt sich in den sozialen Medien auch Übungen von Bayern-Coach Vincent Kompany als Inspiration.