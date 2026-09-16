Ex-Profi als Trainer: „Trage gerne Verantwortung“

Thomas Eder hat mit dem Wechsel zum FC Pinzgau eine neue Herausforderung gefunden. Die Faszination Fußball prägte den 45-Jährigen sein ganzes Leben lang. Salzburgs Jahrhundertfußballer setzte sich einst für ihn ein.
Rund eine Stunde mehr Fahrtzeit zu Trainings und Heimspielen, dafür eine Liga höher: Unterhaus-Trainer Thomas Eder verließ Anif im Sommer und nahm die Herausforderung FC Pinzgau an. „Ich habe in der Mannschaft etwas gesehen, vom Niveau her ist es für mich ein ganz klarer Sprung“, erklärt der Ex-Profi seine Beweggründe.
Spiele für Austria Salzburg, Blau-Weiß Linz und Grödig
Als Aktiver absolvierte er 119 Bundesliga-Spiele, kickte für Austria Salzburg, Ried, Blau-Weiß Linz oder auch Grödig. Groß geworden ist er bei den Violetten. Als er aufgrund einer Verletzung eines Mitspielers seine ersten Chancen bekam, waren es Kollegen wie Roland Kirchler oder Heimo Pfeifenberger, die sich dann bei Trainer Lars Söndergaard für den jungen Eder stark gemacht hat. „Die routinierten Spieler haben sich damals für mich eingesetzt“, verriet er der „Krone“.
Nach mehreren Meniskusschäden, zwei Kreuzbandrissen war es Zeit für etwas Neues, begann er noch während seiner Laufbahn mit der Trainerausbildung. Was ihn daran so reizt? „Die Kombination. Ich trage gern Verantwortung, die Menschenführung ist extrem wichtig“, erklärt der 45-Jährige und ergänzt: „Und dann natürlich die Faszination Fußball.“ Diese begleitet ihn, mittlerweile mit der Tochter von Pfeifenberger verheiratet, sein ganzes Leben lang. Mit seinem Vater war er als Kind oft am SAK-Platz. „Ich habe als drei-, vierjähriger mitgespielt“, erinnert sich Eder. Heute schaut sich der Barcelona-Fan noch immer sehr viele Spiele aus La Liga oder Premier League an, nimmt sich in den sozialen Medien auch Übungen von Bayern-Coach Vincent Kompany als Inspiration.
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