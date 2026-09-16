Das Geschäft mit dem Schulstart floriert

Im Fachhandel sind die letzten Ferienwochen fast so wichtig wie Weihnachten. Doch die Branche stöhnt auch unter Konkurrenz. Super-Lockangebote beim Diskonter zählen unter anderem dazu.
Wenn sich die Klassenzimmer nach den Ferien wieder füllen, ist der Andrang im Schreibwarenhandel groß: „Jetzt sind wir gerade in der heißen Phase. Es beginnt aber schon früher, weil die Kinder mit Schulschluss Einkaufslisten mitbekommen“, schildert Martin Perwein, Spartenobmann und Geschäftsinhaber mitten in Straßwalchen.
Doch so rund wie früher läuft es heute nicht mehr. Der Fachhandel stöhnt unter der zunehmenden Konkurrenz aus Supermärkten oder Online-Angeboten. „Der Lebensmittelhandel macht uns das Leben schwer. Wir können aber meistens mithalten.“ Der Fachhandel hat noch rund 50 Prozent Marktanteil.
Fachhandel behauptet sich gegen Diskonter-Angebote
Super-Lockangebote beim Diskonter betreffen die gängigsten Produkte. Ein Heft ist schon einmal für unter einen Euro zu haben. Die Preise von Schulartikeln stiegen laut Arbeiterkammer aber auch bei großen Handelsketten im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent. Die Antwort in spezialisierten Geschäften sei eine breite Produktpalette und die Beratungsqualität. Wenn es um spezielle Wünsche wie Stifte in bestimmten Härtegraden geht, würden die meisten Kunden noch auf den Schreibwarenhandel vertrauen, meint er.
In den letzten fünf Jahren ist die Zahl an Fachhändlern österreichweit um rund zehn Prozent gesunken. Das treffe auch auf die Salzburger Betriebe zu, so Perwein.
Ob der Trend „weniger Papier, mehr digital“ auch im Handel spürbar ist? „In den Pflichtschulen wird noch geschrieben und auf Papier gelesen. In der Oberstufe reduziert sich der Bedarf aber“, so Perwein.
Er geht in den letzten Ferientagen mit Schulbüchern auf Tour und fährt Kunden in Straßwalchen und Neumarkt an. 20 Schulen haben rund 40.000 Bücher bestellt.
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