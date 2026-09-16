Das Geschäft mit dem Schulstart floriert

Fachhandel behauptet sich gegen Diskonter-Angebote

Super-Lockangebote beim Diskonter betreffen die gängigsten Produkte. Ein Heft ist schon einmal für unter einen Euro zu haben. Die Preise von Schulartikeln stiegen laut Arbeiterkammer aber auch bei großen Handelsketten im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent. Die Antwort in spezialisierten Geschäften sei eine breite Produktpalette und die Beratungsqualität. Wenn es um spezielle Wünsche wie Stifte in bestimmten Härtegraden geht, würden die meisten Kunden noch auf den Schreibwarenhandel vertrauen, meint er.