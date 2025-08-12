Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Sturz in Freibad

Darum kann ein „Köpfler“ lebensgefährlich sein

Oberösterreich
12.08.2025 08:00
Vor allem bei einem Kopfsprung sollte man auf die Wassertiefe des Pools oder Sees achten
Vor allem bei einem Kopfsprung sollte man auf die Wassertiefe des Pools oder Sees achten(Bild: stock.adobe.com null)

Es war ein scheinbar harmloser Sprung ins kühle Nass, wie ihn wohl unzählige Landsleute am vergangenen Sonntag machten. Doch für einen 30-Jährigen aus Höhnhart hatte ein „Köpfler“ weitreichende Folgen. Ein Experte erklärt im Gespräch mit der „Krone“ die Gefahren rund um den Sprung ins kühle Nass.

0 Kommentare

Der Mann verbrachte den sonnigen Tag gemeinsam mit seinen Freunden im Freibad Maria Schmolln. Gegen 18.20 Uhr suchte der Innviertler schließlich nach Abkühlung. Er wählte allerdings nicht den Weg über die Leiter, sondern entschied sich für einen Kopfsprung. Ein fataler Fehler, wie sich sofort herausstellte. Denn an dieser Stelle des Beckens war das Wasser gerade einmal 1,25 Meter tief.

Von Lähmung bis zu Tod
„Bei einem Kopfsprung kann am schnellsten was passieren. Das kann von einer Querschnittslähmung sogar bis zum Tod führen. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte bei einem Kopfsprung vom Beckenrand das Wasser schon zwei Meter tief sein“, erklärt Michael Heilbrunner, Landesreferent für Schwimmen und Rettungsschwimmen beim Roten Kreuz OÖ.

Patient soweit stabil
Der 30-Jährige verlor nach dem „Köpfler“ sein Bewusstsein. Seine Freunde reagierten glücklicherweise geistesgegenwärtig, zogen den Bewusstlosen aus dem Becken und konnten ihn reanimieren. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen. Von dort hieß es am Montagnachmittag auf „Krone“-Anfrage, dass „der Patient soweit stabil“ sei.

Lesen Sie auch:
Die Freunde des Mannes reagierten schnell und zogen den 30-Jährigen sofort aus dem Wasser ...
Becken zu seicht
Nach Kopfsprung: Freunde reanimieren 30-Jährigen
11.08.2025

Schwimmexperte Heilbrunner rät sich in Bädern unbedingt an die angebrachten Warnschilder zu halten und nur dort zu springen, wo es auch erlaubt ist. „Die meisten Unfälle sind auf Unachtsamkeit zurückzuführen und passieren in unbekannten Gewässern oder Seen. Wenn man den Grund nicht sieht oder die Wassertiefe nicht kennt, sollte man nicht hineinspringen“, rät Heilbrunner.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
211.780 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
156.648 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
117.604 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1161 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1116 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
869 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Oberösterreich
Nach Sturz in Freibad
Darum kann ein „Köpfler“ lebensgefährlich sein
Frontal-Crash
So verlief der Horror-Unfall mit zwei Toten auf B1
Krone Plus Logo
Zwei Helfer verletzt
Gegen wen nach dem Kranunfall jetzt ermittelt wird
Landesgartenschau OÖ
Ab „INNs GRÜN“ mit den Tickets der „Krone“
Großalarm in Linz
Küche stand in Flammen: Nachbarn als Brandmelder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf