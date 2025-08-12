Darum kann ein „Köpfler“ lebensgefährlich sein

Es war ein scheinbar harmloser Sprung ins kühle Nass, wie ihn wohl unzählige Landsleute am vergangenen Sonntag machten. Doch für einen 30-Jährigen aus Höhnhart hatte ein „Köpfler“ weitreichende Folgen. Ein Experte erklärt im Gespräch mit der „Krone“ die Gefahren rund um den Sprung ins kühle Nass.
Der Mann verbrachte den sonnigen Tag gemeinsam mit seinen Freunden im Freibad Maria Schmolln. Gegen 18.20 Uhr suchte der Innviertler schließlich nach Abkühlung. Er wählte allerdings nicht den Weg über die Leiter, sondern entschied sich für einen Kopfsprung. Ein fataler Fehler, wie sich sofort herausstellte. Denn an dieser Stelle des Beckens war das Wasser gerade einmal 1,25 Meter tief.
Von Lähmung bis zu Tod
„Bei einem Kopfsprung kann am schnellsten was passieren. Das kann von einer Querschnittslähmung sogar bis zum Tod führen. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte bei einem Kopfsprung vom Beckenrand das Wasser schon zwei Meter tief sein“, erklärt Michael Heilbrunner, Landesreferent für Schwimmen und Rettungsschwimmen beim Roten Kreuz OÖ.
Patient soweit stabil
Der 30-Jährige verlor nach dem „Köpfler“ sein Bewusstsein. Seine Freunde reagierten glücklicherweise geistesgegenwärtig, zogen den Bewusstlosen aus dem Becken und konnten ihn reanimieren. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen. Von dort hieß es am Montagnachmittag auf „Krone“-Anfrage, dass „der Patient soweit stabil“ sei.
Schwimmexperte Heilbrunner rät sich in Bädern unbedingt an die angebrachten Warnschilder zu halten und nur dort zu springen, wo es auch erlaubt ist. „Die meisten Unfälle sind auf Unachtsamkeit zurückzuführen und passieren in unbekannten Gewässern oder Seen. Wenn man den Grund nicht sieht oder die Wassertiefe nicht kennt, sollte man nicht hineinspringen“, rät Heilbrunner.
