Darum kann ein „Köpfler“ lebensgefährlich sein

Der Mann verbrachte den sonnigen Tag gemeinsam mit seinen Freunden im Freibad Maria Schmolln. Gegen 18.20 Uhr suchte der Innviertler schließlich nach Abkühlung. Er wählte allerdings nicht den Weg über die Leiter, sondern entschied sich für einen Kopfsprung. Ein fataler Fehler, wie sich sofort herausstellte. Denn an dieser Stelle des Beckens war das Wasser gerade einmal 1,25 Meter tief.