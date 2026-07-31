Exklusives Profi-Training mit Andi Herzog!

40 Grad, ein glühender Kunstrasen und strahlende Kinderaugen. Am Donnerstagabend erwartete die Nachwuchskicker des ASV Hietzing 13 ein ganz besonderes Fußballtraining. Bei einem Wettbewerb über Social-Media gewann der Verein eine exklusive Trainingseinheit mit Andi Herzog. Trotz hochsommerlicher Temperaturen trainierten die Kinder wie die echten Profis.
Mit viel Schmäh, Geduld und jeder Menge Motivation führte Andi Herzog die Kinder durch ein 90-minütiges Spitzentraining. Schon beim Aufwärmen war volle Konzentration gefragt. Die Fünf- bis Achtjährigen standen in der Mitte von vier verschiedenfarbigen Hütchen und mussten auf Herzogs Kommando blitzschnell zur richten Farbe laufen. Anschließend ging es mit zugespieltem Ball ins Dribbling – ganz wie bei den Profis.
„Das Highlight war, dass ...“
Zwischendurch durften auch Hydration-Breaks mit Snacks nicht fehlen. Den krönenden Abschluss bildete das Elfmeterschießen, bei dem die Kinder um den Tagessieg schossen. Unter großem Jubel der Teamkollegen und Eltern kämpfen sich sechs Nachwuchstalente bis ins Finale vor. Sieger Valentin durfte sich schließlich über einen von Andi Herzog signierten Fußball freuen: „Das Highlight war, dass ich gewonnen habe und den Ball mit der Unterschrift bekommen haben!“
„Sehr cool, dass wir mit Andi Herzog trainiert haben!“
Auch die anderen Finalisten werden den Tag nicht so schnell vergessen. „Ich fand es sehr, sehr cool, dass wir mit Andi Herzog trainiert haben. Es war sehr heiß, wir haben alle sehr geschwitzt – aber es war richtig cool“, brachte es Raphael auf den Punkt. „Für mich war es auch sehr heiß, wobei ich nicht gelaufen bin, das habe ich den Jungs überlassen“, scherze Herzog. Für den Profi stand an diesem Tag vor allem die Freude am Fußballspielen im Vordergrund: „Das Besondere am Training mit Kindern ist, dass noch so viel Freude und Leidenschaft dabei ist. im Profifußball ist das dann doch etwas anderes – da geht es schon um andere Dinge.“
„Einige Jungs sind richtig talentiert!“
Außerdem erkannte der ehemalige Teamkapitän das eine oder andere Zukunftstalent: „Einige Jungs sind richtig talentiert und vielleicht sehen wir den einen oder anderen einmal in der Bundesliga oder sogar im Nationalteam. Am Ende liegt es an jedem selbst. Wenn man Träume hat und übt, übt, übt, einen großen Ehrgeiz in sich hat und jeden Tag versucht, etwas besser zu werden, dann kann man sich diese Träume auch erfüllen.“
„Es war ein ganz besonderes Training!“
Der ASV Hietzing 13 hat das Training im Zuge einer Werbekampagne von A1 gewonnen. Über Instagram konnten Vereine in einem Video erklären, warum gerade sie ein Training gewinnen sollten. „Der ASV Hietzing 13 engagiert sich mit viel Herzblut für den Nachwuchs – genau diese Freude und Begeisterung hat man beim Training mit Andi auch gespürt“, erklärt Stefanie Winkler-Schloffer, Director Marketing Communications bei A1. „Es war ein ganz besonderes Training. Die Jungs haben viel gelernt und waren trotz Hitze topmotiviert“, fasst Alexander Tinhof, Trainer der jungen Mannschaft, das besondere Training zusammen.
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