Exklusives Profi-Training mit Andi Herzog!

„Sehr cool, dass wir mit Andi Herzog trainiert haben!“

Auch die anderen Finalisten werden den Tag nicht so schnell vergessen. „Ich fand es sehr, sehr cool, dass wir mit Andi Herzog trainiert haben. Es war sehr heiß, wir haben alle sehr geschwitzt – aber es war richtig cool“, brachte es Raphael auf den Punkt. „Für mich war es auch sehr heiß, wobei ich nicht gelaufen bin, das habe ich den Jungs überlassen“, scherze Herzog. Für den Profi stand an diesem Tag vor allem die Freude am Fußballspielen im Vordergrund: „Das Besondere am Training mit Kindern ist, dass noch so viel Freude und Leidenschaft dabei ist. im Profifußball ist das dann doch etwas anderes – da geht es schon um andere Dinge.“