Paarläufer Schaller/Mayr beenden ihre Karrieren

Die Paarläufer Sophia Schaller und Livio Mayr beenden ihre Eiskunstlauf-Karrieren!
Die 25-jährige Schaller tätigte diesen Schritt nach schweren Rückenverletzungen und anhaltenden Schmerzen. Mayr zieht nun sozusagen mit.
Seit Beginn ihrer sportlichen Partnerschaft im Jahr 2022 vertrat das von Severin Kiefer in Salzburg sowie in Oakville in Kanada trainierte Duo Österreich bei drei Europameisterschaften (u.a. EM-Zwölfte 2023) sowie den Weltmeisterschaften 2024.
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