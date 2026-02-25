Kurzer Stopp für Handy-Parker oft besonders teuer

Parkautomaten suchen, vielleicht noch Kleingeld zusammenkratzen – das geht per App schon viel angenehmer. „Doch Komfort hat seinen Preis“, ist das Fazit eines Tests der Arbeiterkammer OÖ. Sie nahm fünf Anbieter unter die Lupe, die in Linz, Steyr und Wels das Online-Parken anbieten.
Vor allem jene, die oft nur kurze Wege haben und lediglich den Mindesttarif bezahlen wollen, sollten die Angebote genau im Blick haben. So beträgt der Mindesteinwurf in Wels 50 Cent, Apps berechnen pro Parkvorgang aber bis zu 55 Cent zusätzlich – also mehr als 100 Prozent der Netto-Parkkosten.
Absicherung gegen Strafen
Es gibt auch bei zwei Anbietern eine Absicherung gegen Strafen, indem sie eine Erinnerungs-SMS anbieten, die vor dem Ablauf der Parkzeit Alarm schlägt. Doch jede SMS kostet den Nutzer 15 Cent – im Vergleich zur drohenden Strafe wenig, bei Vielparkern läppert es sich aber zusammen.
Richtiges Taferl wählen
Die Experten der Arbeiterkammer haben sich auch angeschaut, wie abgerechnet wird. Da gibt es neben Kreditkarte oder Handyrechnung auch aufladbares Guthaben: „Dieses ist in der Regel nicht rückerstattbar und muss aufgebraucht werden.“ Aufpassen müssen auch jene, die mehrere Kennzeichen hinterlegt haben, dass beim Parken das richtige „Taferl“ ausgewählt ist, sonst wird die Gebühr zwar abgezogen, aber der Strafzettel droht dennoch.
