Kurzer Stopp für Handy-Parker oft besonders teuer

Richtiges Taferl wählen

Die Experten der Arbeiterkammer haben sich auch angeschaut, wie abgerechnet wird. Da gibt es neben Kreditkarte oder Handyrechnung auch aufladbares Guthaben: „Dieses ist in der Regel nicht rückerstattbar und muss aufgebraucht werden.“ Aufpassen müssen auch jene, die mehrere Kennzeichen hinterlegt haben, dass beim Parken das richtige „Taferl“ ausgewählt ist, sonst wird die Gebühr zwar abgezogen, aber der Strafzettel droht dennoch.