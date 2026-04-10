Warum Kinder kein Handy verschenken dürfen

Ein damals 13-jähriger Bursch soll einem Mädchen ein iPhone geschenkt haben, wollte es aber später doch wieder zurückhaben. Als sich das Mädchen weigerte, stahl er es von ihr. Warum eine Schenkung aber ohnehin ungültig gewesen wäre und welche Rolle der „Wurstsemmelparagraf“ dabei spielte, kam beim Prozess in Linz zum Tageslicht.