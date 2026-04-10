Warum Kinder kein Handy verschenken dürfen

Ein damals 13-jähriger Bursch soll einem Mädchen ein iPhone geschenkt haben, wollte es aber später doch wieder zurückhaben. Als sich das Mädchen weigerte, stahl er es von ihr. Warum eine Schenkung aber ohnehin ungültig gewesen wäre und welche Rolle der „Wurstsemmelparagraf“ dabei spielte, kam beim Prozess in Linz zum Tageslicht.
„Er hat mir das Handy geschenkt“, schilderte eine junge Linzerin dem Richter. „Sie hat mir das Handy in der Straßenbahn gestohlen“, behauptete hingegen der 15-jährige Angeklagte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.