Der lange Weg bis zur Energieautonomie 2050

Vergangenen Woche hat sich die Vorarlberger Energieszene in Dornbirn getroffen, um sich über den aktuellen Stand in Sachen Energieverbrauch und CO₂-Emissionen sowie generelle Trends auszutauschen. Das Positive vorweg: Die Richtung stimmt. In Europa und in Österreich beginnt der Energiebedarf zu sinken, während der Ausbau erneuerbarer Energieträger stetig voranschreitet. Das wirkt sich auf die CO₂-Bilanz aus: In den vergangenen Jahren sind die Emissionen in Österreich deutlich gesunken, allein von 2022 auf 2023 betrug der Rückgang fünf Prozent.