Fire Department Response:
Life-Threatening Cool-Down: Roe Deer Rescued from Pool
When it’s “scorching hot,” even animals seek relief. For a roebuck in Upper Austria, a dip in a refreshing pool nearly ended fatally. The animal couldn’t get out of the pool and was in danger of drowning. The fire department rescued the wild animal.
Late Thursday evening, a roebuck in St. Florian near Linz ventured out for an unusual nighttime refreshment: The wild animal jumped into a private swimming pool and enjoyed the cool water. But the fun didn’t last long—while trying to get out of the pool, the roe deer got caught in the pool ladder and couldn’t free itself on its own.
Nighttime Rescue Operation
When residents noticed the “swimmer” and its predicament, they called the St. Florian-Markt Volunteer Fire Department for help shortly after 10 p.m. The responders acted quickly and carefully: They gently freed the exhausted roe deer, which was visibly grateful for the human help, from its predicament.
Back to the forest
After the successful rescue operation, the animal was released back into the wild in an adjacent field. The roe deer then vanished back into the wilderness with a powerful leap under the moonlight.
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