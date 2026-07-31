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Fire Department Response:

Life-Threatening Cool-Down: Roe Deer Rescued from Pool

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31.07.2026 09:00
The roe deer tried to get a foothold on the pool ladder, but couldn’t get out on its own without ...
The roe deer tried to get a foothold on the pool ladder, but couldn’t get out on its own without help.(Bild: FOTOKERSCHI / PETER BODINGBAUER (bodis.TV))
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

When it’s “scorching hot,” even animals seek relief. For a roebuck in Upper Austria, a dip in a refreshing pool nearly ended fatally. The animal couldn’t get out of the pool and was in danger of drowning. The fire department rescued the wild animal.

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Late Thursday evening, a roebuck in St. Florian near Linz ventured out for an unusual nighttime refreshment: The wild animal jumped into a private swimming pool and enjoyed the cool water. But the fun didn’t last long—while trying to get out of the pool, the roe deer got caught in the pool ladder and couldn’t free itself on its own.

Nighttime Rescue Operation
When residents noticed the “swimmer” and its predicament, they called the St. Florian-Markt Volunteer Fire Department for help shortly after 10 p.m. The responders acted quickly and carefully: They gently freed the exhausted roe deer, which was visibly grateful for the human help, from its predicament.

The firefighters during the rescue
The firefighters during the rescue(Bild: FOTOKERSCHI / PETER BODINGBAUER (bodis.TV))
The fire department arrived to help
The fire department arrived to help(Bild: FOTOKERSCHI / PETER BODINGBAUER (bodis.TV))
This is how the residents found their nocturnal guest
This is how the residents found their nocturnal guest(Bild: FOTOKERSCHI / PETER BODINGBAUER (bodis.TV))
He was wedged between the pool wall and the ladder
He was wedged between the pool wall and the ladder(Bild: FOTOKERSCHI / PETER BODINGBAUER (bodis.TV))
(Bild: FOTOKERSCHI / PETER BODINGBAUER (bodis.TV))
The pool had become a trap for this roe deer
The pool had become a trap for this roe deer(Bild: FOTOKERSCHI / PETER BODINGBAUER (bodis.TV))

Back to the forest
After the successful rescue operation, the animal was released back into the wild in an adjacent field. The roe deer then vanished back into the wilderness with a powerful leap under the moonlight.

This article has been automatically translated,
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