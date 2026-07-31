Tirol: Frontalcrash fordert zwei Schwerverletzte

Nach Frontalcrash gegen Baum geprallt

Da die 43-Jährige nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte, kam es zu einem Frontalcrash der beiden Fahrzeuge. Während das Taxi auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, drehte sich das Auto der 43-Jährigen laut Zeugen mehrmals um die eigene Achse und prallte anschließend gegen einen Baum neben der Fahrbahn.