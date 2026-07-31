Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Heli im Einsatz

Tirol: Frontalcrash fordert zwei Schwerverletzte

Tirol
31.07.2026 09:00
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Fataler Unfall im Gemeindegebiet von Telfs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Donnerstag! Der Lenker (55) eines Taxis geriet auf der Möserer Landesstraße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto einer 43-Jährigen. Beide Lenker wurden bei dem Frontalcrash schwer verletzt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 15 Uhr. Der 55-Jährige fuhr mit dem Taxi auf der Möserer Landesstraße von Seefeld kommend in Richtung Telfs. Zur selben Zeit lenkte die 43-Jährige ihren Pkw bergwärts in die entgegengesetzte Richtung.

„Aus bislang unbekannter Ursache kam das Taxi im Bereich Bairbach auf die Gegenfahrbahn“, heißt es von den Ermittlern der Polizei. 

Zitat Icon

Während das Taxi auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, drehte sich das Auto der 43-Jährigen laut Zeugen mehrmals um die eigene Achse.

Ein Sprecher der Polizei

Nach Frontalcrash gegen Baum geprallt
Da die 43-Jährige nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte, kam es zu einem Frontalcrash der beiden Fahrzeuge. Während das Taxi auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, drehte sich das Auto der 43-Jährigen laut Zeugen mehrmals um die eigene Achse und prallte anschließend gegen einen Baum neben der Fahrbahn.

Lesen Sie auch:
Der Unfall ereignete sich zwischen Lermoos und Reutte. 
Auto kippte um
Frontalkollision legte wichtige Transitroute lahm
30.07.2026

Taxler von Feuerwehr befreit
Der 55-Jährige zog sich bei dem Crash schwere Verletzungen am Oberkörper zu und wurde im Taxi eingeklemmt. Mittels Bergeschere musste er von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Ein Notarzthubschrauber flog ihn anschließend in die Klinik nach Innsbruck. 

Unterdessen trug die 43-Jährige von dem Unfall schwere Verletzungen im Gesicht davon. Die Rettung brachte sie ebenfalls in die Innsbrucker Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Während der Aufräumarbeiten musste die Landesstraße für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
31.07.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
126.266 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
82.527 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Tirol
Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure
79.340 mal gelesen
Das Unwetter sorgte für eine Spur der Verwüstung. Links das Klärwerk in Sölden. Rechts ...
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
959 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Wirtschaft
Paukenschlag: Kammer-Chef Ruck legt Ämter nieder
806 mal kommentiert
Walter Ruck ist – nach viel Druck auch von Präsidentin Martha Schultz – Geschichte in der ...
Wirtschaft
Ruck-Rücktritt lässt Ludwig kleinlaut zurück
762 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig hat sich in den vergangenen Wochen hinter den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf