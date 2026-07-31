Tirol: Frontalcrash fordert zwei Schwerverletzte

Fataler Unfall im Gemeindegebiet von Telfs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Donnerstag! Der Lenker (55) eines Taxis geriet auf der Möserer Landesstraße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto einer 43-Jährigen. Beide Lenker wurden bei dem Frontalcrash schwer verletzt.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 15 Uhr. Der 55-Jährige fuhr mit dem Taxi auf der Möserer Landesstraße von Seefeld kommend in Richtung Telfs. Zur selben Zeit lenkte die 43-Jährige ihren Pkw bergwärts in die entgegengesetzte Richtung.
„Aus bislang unbekannter Ursache kam das Taxi im Bereich Bairbach auf die Gegenfahrbahn“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Während das Taxi auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, drehte sich das Auto der 43-Jährigen laut Zeugen mehrmals um die eigene Achse.
Ein Sprecher der Polizei
Nach Frontalcrash gegen Baum geprallt
Da die 43-Jährige nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte, kam es zu einem Frontalcrash der beiden Fahrzeuge. Während das Taxi auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, drehte sich das Auto der 43-Jährigen laut Zeugen mehrmals um die eigene Achse und prallte anschließend gegen einen Baum neben der Fahrbahn.
Taxler von Feuerwehr befreit
Der 55-Jährige zog sich bei dem Crash schwere Verletzungen am Oberkörper zu und wurde im Taxi eingeklemmt. Mittels Bergeschere musste er von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Ein Notarzthubschrauber flog ihn anschließend in die Klinik nach Innsbruck.
Unterdessen trug die 43-Jährige von dem Unfall schwere Verletzungen im Gesicht davon. Die Rettung brachte sie ebenfalls in die Innsbrucker Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Während der Aufräumarbeiten musste die Landesstraße für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden.
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