Road Cyclist Killed in Accident Involving a Flatbed Truck

Doctor Happened to Be on the Scene

Despite slamming on the brakes and attempting to swerve, the 25-year-old driver of the vehicle was unable to prevent the collision. The 83-year-old was so severely injured that he died at the scene of the accident despite immediate resuscitation attempts by a doctor who happened to be passing by and a paramedic. The 25-year-old from Grünburg was uninjured but went into shock.