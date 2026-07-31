Intersection Crash:
Road Cyclist Killed in Accident Involving a Flatbed Truck
Tragic accident in Upper Austria: A spry senior citizen failed to see a flatbed truck while out riding his road bike. At an intersection, despite the driver’s attempts to swerve out of the way, a fatal collision occurred, resulting in the death of the 83-year-old.
The 83-year-old from Steyr was riding his road bike on Thursday, July 30, at around 11:25 a.m. on Guntendorfer Straße near Diepersdorf, in the municipality of Wartberg an der Krems. His plan was to turn left onto Wartberger Straße. However, he apparently failed to notice a flatbed truck traveling on Wartberger Straße.
Doctor Happened to Be on the Scene
Despite slamming on the brakes and attempting to swerve, the 25-year-old driver of the vehicle was unable to prevent the collision. The 83-year-old was so severely injured that he died at the scene of the accident despite immediate resuscitation attempts by a doctor who happened to be passing by and a paramedic. The 25-year-old from Grünburg was uninjured but went into shock.
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