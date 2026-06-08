Amoklauf in Graz: „Diese Bilder vergisst man nie“

Ein Jahr nach dem Amoklauf in Graz blickt „Krone“-Steiermark-Journalist Gerald Schwaiger auf die dramatischen Stunden zurück. Als einer der ersten Journalisten war er damals vor Ort, als Angehörige verzweifelt auf Nachrichten warteten und die Lage noch völlig unklar war. „Man muss seinen Job machen und gleichzeitig mit dem menschlichen Leid umgehen“, sagt Schwaiger im Talk mit Jana Pasching. Seine Erinnerungen an den Tag und was sich seit der Tragödie verändert hat, hören Sie im Video oben!