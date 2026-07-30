Police Seek Witnesses
Saved by a Leap: Driver Drove Toward Patrons at a Café
Two men (ages 43 and 62) are alleged to have seriously threatened employees and patrons of a café-lounge in Laakirchen on July 16. They then drove their car toward the patrons. Police are now seeking witnesses.
A 43-year-old man from Gmunden and a 62-year-old man from Ohlsdorf are strongly suspected of having seriously threatened the staff and patrons of a café-lounge in Laakirchen at around 11:45 p.m. on July 16. After making the threats, the two suspects drove their gray car at high speed toward the café’s guests a few minutes later.
Some of the guests were only able to save themselves by jumping out of the way. The guests then fled the scene in panic. These guests or witnesses who observed the incident are urgently asked to contact the Laakirchen Police Station at 059133 4107.
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