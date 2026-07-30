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20 months still outstanding

Rapist Caught During Random ID Check

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30.07.2026 15:00
It has now been revealed that the 45-year-old had already been arrested on Monday evening (stock ...
It has now been revealed that the 45-year-old had already been arrested on Monday evening (stock photo)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

During a routine immigration check at a rest stop along the A 8 Innkreis Autobahn, investigators apprehended a 45-year-old man from North Macedonia. The man had been convicted of rape in Ried but had been required to leave the country. Because he was in Austria despite a travel ban, he was taken into custody.

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A 45-year-old North Macedonian citizen was stopped on Monday at a rest stop on the A8. At 10:55 p.m., the occupant of a car coming from Germany was stopped as part of an AGM search operation conducted by the Tumeltsham Police Station’s FGP (Aliens and Border Police). During the search-based check of the individual conducted by the officers, it was determined that an active arrest warrant was outstanding against the man.

Arrested on the Spot
After consulting by phone with the BFA (Federal Office for Immigration and Asylum) and receiving confirmation of the entry and residence ban, the arrest was carried out on the spot. The 45-year-old was taken to the Ried Correctional Facility. The man had already been convicted of rape by the Ried Regional Court, and a remaining sentence of 20 months is still outstanding.

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