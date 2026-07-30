Rapist Caught During Random ID Check

A 45-year-old North Macedonian citizen was stopped on Monday at a rest stop on the A8. At 10:55 p.m., the occupant of a car coming from Germany was stopped as part of an AGM search operation conducted by the Tumeltsham Police Station’s FGP (Aliens and Border Police). During the search-based check of the individual conducted by the officers, it was determined that an active arrest warrant was outstanding against the man.