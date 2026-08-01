Schlimme Erinnerungen an Hochwasser werden wach

Viele Bewohner standen plötzlich vor dem Nichts

„Ein Sattlermeister an der Bundesstraße war in einer Minute ein armer Mann geworden. Er hatte das Wasser im ganzen Haus. Werkzeug, Stoffe und fertige Arbeiten, alles fiel der Überschwemmung zum Opfer“, wird im Zeitungsbericht von den persönlichen Schicksalen berichtet. Viele Kundler haben durch das Unwetter großen Schaden erlitten. Laut Überlieferungen kamen zum Glück aber keine Menschen zu Schaden, auch die meisten Tiere in den Ställen konnten rechtzeitig gerettet werden.