Ließ Busen blitzen

Olivia Wilde in Paris: Kein BH, kein Problem!

Star-Style
06.10.2025 11:52
Olivia Wilde sorgte in Paris mal wieder mit einem sehr freizügigen Look für Aufsehen.
Olivia Wilde sorgte in Paris mal wieder mit einem sehr freizügigen Look für Aufsehen.(Bild: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)

No Bra, no Problem! Das scheint das diesjährige Motto der Pariser Modewoche zu sein. Denn nachdem Heidi Klum im durchsichtigen Naked-Dress am Wochenende für einen Schocker gesorgt hatte, zeigte sich auch Olivia Wilde obenrum ziemlich freizügig.

0 Kommentare

Die Schauspielerin verzichtete bei ihrem Besuch der Chloé-Schau in Paris nämlich wieder einmal auf ihren BH und setzte gleichzeitig auf ein transparentes Spitzentop, das nur wenig der Fantasie überließ.

Wilde gerne BH-los
Für Wilde längst kein Problem – immerhin kennt sie sich mit Nackt-Looks aus. Erst vor wenigen Wochen sorgte die 41-Jährige ja bei der Fashion Week in New York mit einem ebenfalls sehr offenherzigen Look für Aufsehen.

Dieses Mal versuchte Wilde aber erst gar nichts mit einem Blazer zu verdecken, sondern zeigte sich stolz oben „ohne“.

Olivia Wilde im offenherzigen Boho-Look bei der Schau von Chloé in Paris
Olivia Wilde im offenherzigen Boho-Look bei der Schau von Chloé in Paris(Bild: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Und während es obenrum bei der Hollywood-Beauty offenherzig zuging, blieb Wilde im Gegensatz zu Klum zumindest untenrum mit einem weißen Stufenrock im Boho-Style bedeckt. 

Lesen Sie auch:
Olivia Wilde wählte ein sehr gewagtes Outfit – und zeigte ungeplant mehr als sie wollte ...
Offenherziges Outfit
Ups! Olivia Wilde zeigt mehr als geplant
12.09.2025
Nippel und Grillz!
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
04.10.2025

Lässige Promi-Looks
Olivia Wilde war aber längst nicht der einzige Promi, der sich die Modenschau der Luxusmarke Chloé nicht entgehen ließ. So sorgte etwa auch Claudia Schiffer mit ihrem Lässig-Auftritt für ein Blitzlichtgewitter. 

Claudia Schiffer
Claudia Schiffer(Bild: AP/Aurelien Morissard)
Rita Ora
Rita Ora(Bild: AP/Aurelien Morissard)
Aimee Lou Wood
Aimee Lou Wood(Bild: AP/Aurelien Morissard)
Giorgia May sowie Lizzy Jagger
Giorgia May sowie Lizzy Jagger(Bild: AP/Aurelien Morissard)

Rita Ora kam ganz in Schwarz, „White Lotus“-Star Aimee Lou Wood im Lederlook. Und die Schwestern Giorgia May sowie Lizzy Jagger machten im coolen Hippie-Style eine ausgezeichnete Figur.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
