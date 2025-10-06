Olivia Wilde in Paris: Kein BH, kein Problem!

No Bra, no Problem! Das scheint das diesjährige Motto der Pariser Modewoche zu sein. Denn nachdem Heidi Klum im durchsichtigen Naked-Dress am Wochenende für einen Schocker gesorgt hatte, zeigte sich auch Olivia Wilde obenrum ziemlich freizügig.
Die Schauspielerin verzichtete bei ihrem Besuch der Chloé-Schau in Paris nämlich wieder einmal auf ihren BH und setzte gleichzeitig auf ein transparentes Spitzentop, das nur wenig der Fantasie überließ.
Wilde gerne BH-los
Für Wilde längst kein Problem – immerhin kennt sie sich mit Nackt-Looks aus. Erst vor wenigen Wochen sorgte die 41-Jährige ja bei der Fashion Week in New York mit einem ebenfalls sehr offenherzigen Look für Aufsehen.
Dieses Mal versuchte Wilde aber erst gar nichts mit einem Blazer zu verdecken, sondern zeigte sich stolz oben „ohne“.
Und während es obenrum bei der Hollywood-Beauty offenherzig zuging, blieb Wilde im Gegensatz zu Klum zumindest untenrum mit einem weißen Stufenrock im Boho-Style bedeckt.
Lässige Promi-Looks
Olivia Wilde war aber längst nicht der einzige Promi, der sich die Modenschau der Luxusmarke Chloé nicht entgehen ließ. So sorgte etwa auch Claudia Schiffer mit ihrem Lässig-Auftritt für ein Blitzlichtgewitter.
Rita Ora kam ganz in Schwarz, „White Lotus“-Star Aimee Lou Wood im Lederlook. Und die Schwestern Giorgia May sowie Lizzy Jagger machten im coolen Hippie-Style eine ausgezeichnete Figur.
