„Unsicherheit bei den Pensionen nimmt zu“

Private stornieren kaum

Durchaus überraschend angesichts der hohen Teuerung, die seit 2022 hierzulande wütet, ist folgender Befund: „Wir sehen keine große Stornowelle, also dass die Kunden sagen: ,Achtung, ich kann mir jetzt die Versicherung nicht mehr leisten.’“ Unternehmen hingegen stehen aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage sehr wohl auf der Kostenbremse und versuchen, so Wasner, „die Prämien zu drücken und zu schauen, wo man eventuell noch einsparen kann“.