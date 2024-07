Ungarn: AKW darf Donau-Temperaturgrenze übertreten

Vier in Russland gebaute Reaktoren

Die Anlage in Paks verfügt über vier in Russland gebaute Reaktoren des Typs WWER 440 mit einer Gesamtleistung von etwa 2000 Megawatt. Die Reaktoren wurden zwischen 1982 und 1987 in Betrieb genommen und sollen zwischen 2032 und 2037 außer Betrieb genommen werden.