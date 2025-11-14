Rapperin Cardi B ist zum vierten Mal Mama geworden

US-Rapperin Cardi B (33) ist zum vierten Mal Mutter geworden. Der Bub ist das erste gemeinsame Kind mit Football-Profi Stefon Diggs. „Cardi ist gesund und glücklich“, sagte ein Sprecher der Sängerin.
Cardi B („Bodak Yellow“, „WAP“) verriet in einem längeren Instagram-Posting, dass sie neben einem neuen Album auch ein neues Baby in die Welt gebracht habe. In einer Instagram-Story führte sie dann weiter aus, dass es ein Bub sei. „Ein neues Baby ist ein Grund mehr, die beste Version von mir zu sein (....), damit ich meinen Babys weiterhin die Liebe und das Leben geben kann, das sie verdienen“, schrieb die gebürtige New Yorkerin.
Die Schwangerschaft hatte die 33-Jährige im September in einem Interview mit dem US-Sender CBS bestätigt. Sie postete auch immer wieder Fotos mit ihrem Babybauch.
Hier sehen Sie das Posting von Cardi B:
Aus ihrer früheren Beziehung mit dem Rapper Offset hat Cardi B drei Kinder. Diese kamen 2018, 2021 und 2024 zur Welt. Während sie mit ihrem dritten Kind schwanger war, reichte sie die Scheidung von ihrem Kollegen ein, mit dem sie seit 2017 verheiratet war. Die beiden waren zwischendurch auch getrennt.
Cardi B wurde 2015 als Darstellerin des Reality-Formats „Love & Hip Hop: New York“ bekannt. Anfang 2016 verließ sie die Serie, um eine Musikkarriere zu starten. 2018 veröffentlichte sie dann ihr Debütalbum „Invasion of Privacy“, im September 2025 folgte „Am I The Drama?“.
