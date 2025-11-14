Rapperin Cardi B ist zum vierten Mal Mama geworden

Cardi B („Bodak Yellow“, „WAP“) verriet in einem längeren Instagram-Posting, dass sie neben einem neuen Album auch ein neues Baby in die Welt gebracht habe. In einer Instagram-Story führte sie dann weiter aus, dass es ein Bub sei. „Ein neues Baby ist ein Grund mehr, die beste Version von mir zu sein (....), damit ich meinen Babys weiterhin die Liebe und das Leben geben kann, das sie verdienen“, schrieb die gebürtige New Yorkerin.