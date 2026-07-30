Sensationalist False Report
Milan Denies Reports of Club Legend Franco Baresi’s Death
He is one of the best defenders Italian soccer has ever produced; with a staggering 719 (!) official matches—and was part of Italy’s World Cup-winning, runner-up, and third-place teams—but above all, Franco Baresi is not dead! And that’s the crucial point, because a false report of his death caused quite a stir among our southern neighbors on Wednesday—so much so that even the “Rossoneri” felt compelled to deny it in the strongest possible terms...
“AC Milan refutes the false reports about Franco Baresi that have been circulating in the past few minutes,” the club—with which Baresi won, among other titles, six Italian championships and three European Cup/Champions League titles—posted on social media.
“Franco is going through a difficult time!”
However: “Franco is going through a difficult time, and the club stands firmly by him and his family during this time. We ask that you respect his privacy and refrain from spreading false reports!”
Italy’s Deputy Prime Minister Fell for a Hoax
The reason behind this “difficult time” is likely that the 66-year-old is indeed struggling with health issues. A year ago, he had to undergo surgery to remove a mass in his lung.
By the way: Even Italy’s Deputy Prime Minister Matteo Salvini fell for the news of Baresi’s alleged death. The self-proclaimed Milan fan posted an obituary for the legendary soccer player on X, but deleted it shortly afterward...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.