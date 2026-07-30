Milan Denies Reports of Club Legend Franco Baresi’s Death

He is one of the best defenders Italian soccer has ever produced; with a staggering 719 (!) official matches—and was part of Italy’s World Cup-winning, runner-up, and third-place teams—but above all, Franco Baresi is not dead! And that’s the crucial point, because a false report of his death caused quite a stir among our southern neighbors on Wednesday—so much so that even the “Rossoneri” felt compelled to deny it in the strongest possible terms...