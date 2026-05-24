Herzog, Ailton und das Coca-Cola-Geheimnis

Auch die vierte Tourstation der „Krone“-Bühnenshow mit Andi Herzog und Toni Polster, diesmal in Vöcklabruck in Oberösterreich, entpuppte sich als voller Erfolg. Eine von unzähligen herrlich-unterhaltsamen Anekdoten lieferte Andi Herzog mit seiner Berufung auf Ailton und das gemeinsame Coca-Cola-Geheimnis. Der nächste Tourstop: Dienstag, 26. Mai, Arena Nova Wiener Neustadt – ganz wenige Resttickets gibt‘s noch hier. Gute Unterhaltung!