Amal Clooney stiehlt ihrem George die Show!

Die 47-jährige Menschenrechtsanwältin, die sich gerade die Mähne um gute 20 Zentimeter hat kürzen lassen, erschien in einer atemberaubenden, schimmernden Robe in Metallic-Rosa, die mit opulenten Federärmeln veredelt war – ein Look, der pure Eleganz und Star-Appeal vereinte. Ehemann George, 64, blieb daneben gewohnt lässig-elegant in einem mitternachtsblauen Smoking, während die beiden gemeinsam für die Fotografen posierten.