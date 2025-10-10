Amal Clooney stiehlt ihrem George die Show!

Am Freitagabend verwandelten Amal und George Clooney den roten Teppich vor der Londoner Royal Festival Hall in eine wahre Glamour-Bühne. Bei der Premiere von Georges neuem Netflix-Film „Jay Kelly“ zog jedoch nicht der Hollywoodstar selbst, sondern seine Ehefrau Amal Clooney alle Blicke auf sich.
Die 47-jährige Menschenrechtsanwältin, die sich gerade die Mähne um gute 20 Zentimeter hat kürzen lassen, erschien in einer atemberaubenden, schimmernden Robe in Metallic-Rosa, die mit opulenten Federärmeln veredelt war – ein Look, der pure Eleganz und Star-Appeal vereinte. Ehemann George, 64, blieb daneben gewohnt lässig-elegant in einem mitternachtsblauen Smoking, während die beiden gemeinsam für die Fotografen posierten.
Seit elf Jahren verheiratet und Eltern der achtjährigen Zwillinge Ella und Alexander, bewiesen die Clooneys einmal mehr, dass sie das perfekte Hollywood-Paar sind – glamourös, verliebt und stets mit Stil.
