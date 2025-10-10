Vorteilswelt
Roter-Teppich-Glamour

Amal Clooney stiehlt ihrem George die Show!

Society International
10.10.2025 19:25
Glamour pur: Amal Clooney stiehlt Ehemann George bei der „Jay Kelly“-Premiere in London mit ...
Glamour pur: Amal Clooney stiehlt Ehemann George bei der „Jay Kelly“-Premiere in London mit einer schimmernden Robe die Show.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Am Freitagabend verwandelten Amal und George Clooney den roten Teppich vor der Londoner Royal Festival Hall in eine wahre Glamour-Bühne. Bei der Premiere von Georges neuem Netflix-Film „Jay Kelly“ zog jedoch nicht der Hollywoodstar selbst, sondern seine Ehefrau Amal Clooney alle Blicke auf sich.

0 Kommentare

Die 47-jährige Menschenrechtsanwältin, die sich gerade die Mähne um gute 20 Zentimeter hat kürzen lassen, erschien in einer atemberaubenden, schimmernden Robe in Metallic-Rosa, die mit opulenten Federärmeln veredelt war – ein Look, der pure Eleganz und Star-Appeal vereinte. Ehemann George, 64, blieb daneben gewohnt lässig-elegant in einem mitternachtsblauen Smoking, während die beiden gemeinsam für die Fotografen posierten.

Amala und George Clooney beim BFI London Film Festival 2025
Amala und George Clooney beim BFI London Film Festival 2025(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Amala und George Clooney beim BFI London Film Festival 2025
Amala und George Clooney beim BFI London Film Festival 2025(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Amala und George Clooney beim BFI London Film Festival 2025
Amala und George Clooney beim BFI London Film Festival 2025(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Seit elf Jahren verheiratet und Eltern der achtjährigen Zwillinge Ella und Alexander, bewiesen die Clooneys einmal mehr, dass sie das perfekte Hollywood-Paar sind – glamourös, verliebt und stets mit Stil.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
