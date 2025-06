Sperrstunde am Hauptplatz: Letzter Einkauf bei H&M

Auf den Plakaten in der Auslage steht groß geschrieben, was schon seit Jahresbeginn bekannt ist – damals noch ohne konkretes Datum, nun steht es fest: „Wir schließen am 08.06.“ Die Sperrstunde für die H&M-Filiale am Grazer Hauptplatz ist gekommen. Einige nützen die letzte Chance für einen Bummel: „Ich wohne gleich in der Nähe und mache noch einen letzten Einkauf“, sagt eine Kundin. „Ich mochte das Sortiment in dieser Filiale immer lieber, es war einfach abwechslungsreicher“, meint eine andere.