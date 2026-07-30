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Dank der Kernmärkte

Sommertourismus: Kitzbühel jubelt über klares Plus

Tirol
30.07.2026 07:00
In den ersten beiden Sommermonaten wurde ein Plus von 11,3 Prozent gezählt.
In den ersten beiden Sommermonaten wurde ein Plus von 11,3 Prozent gezählt.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Die Tiroler Gamsstadt zählte elf Prozent mehr Nächtigungen in den ersten zwei Sommermonaten. Erfreulich sei vor allem die Entwicklung bei den Kernmärkten, betonen die Touristiker.

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Ein voller Erfolg war nicht nur das Generali Open in der Gamsstadt in der Vorwoche, sondern generell der Start in die Sommersaison. In der Region Kitzbühel, die mit den Orten Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg zu den stärksten Tourismusdestinationen Tirols zählt, stiegen die Nächtigungen in den ersten beiden Sommermonaten gegenüber dem Vorjahr um 11,3 Prozent. In konkreten Zahlen ausgedrückt entspricht das einem Plus von 12.500 Nächtigungen.

Unterdessen legten die Ankünfte um 8,9 Prozent bzw. rund 3500 Gäste zu.

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Zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Region legte das internationale Golfturnier der DP World Tour.

Kitzbühel Tourismus

Erfreuliche Entwicklung in Kernmärkten
Bei einem näheren Blick auf die Zahlen zeigt sich, dass sich vor allem die traditionellen Kernmärkte erfreulich entwickelten. So verzeichnete man bei den Gästen aus Deutschland ein Plus von 11,6 Prozent, bei einheimischen Touristen ein Plus von 10,7 Prozent. Deutliche Zuwächse entfallen zudem auf die Schweiz (+34,1 Prozent) sowie die Niederlande (+31,2 Prozent). Immerhin ein kleines Plus von 1,4 Prozent lieferten auch Gäste aus dem Vereinigten Königreich.

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Austrian Alpine Open als starker Impuls
„Die erfolgreiche Premiere der Austrian Alpine Open sorgte Ende Mai für einen starken Impuls zum Start der Sommersaison. Zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Region legte das internationale Golfturnier der DP World Tour. Ergänzend stärkte die Aufwertung der Gästekarte KitzCard in Kooperation mit den Kitzbüheler Bergbahnen die Attraktivität des Sommerangebots“, heißt es von Kitzbühel Tourismus.

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