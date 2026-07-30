Sommertourismus: Kitzbühel jubelt über klares Plus

Ein voller Erfolg war nicht nur das Generali Open in der Gamsstadt in der Vorwoche, sondern generell der Start in die Sommersaison. In der Region Kitzbühel, die mit den Orten Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg zu den stärksten Tourismusdestinationen Tirols zählt, stiegen die Nächtigungen in den ersten beiden Sommermonaten gegenüber dem Vorjahr um 11,3 Prozent. In konkreten Zahlen ausgedrückt entspricht das einem Plus von 12.500 Nächtigungen.