Das waren die Generali Open in Kitzbühel 2026

Das Tennis-Spektakel der Extraklasse in Kitzbühel ging am Samstag zu Ende. Die „Krone“ sorgte für unvergessliche Momente. Hier finden Sie einige Eindrücke der vergangenen Tage.
Als Print-Hauptmedienpartner war die „Krone“ beim Generali Open mittendrin statt nur dabei – sowohl während dem Damenturnier, das in diesem Jahr erstmals durchgeführt wurde, als auch während dem Herrenturnier.
Vor allem beim auffallenden, stylischen „Krone“-Truck ging täglich aufs Neue die Post ab – wenn etwa beim Glücksrad Tickets für den „Krone“-Sektor verlost wurden, Profi-Tennisspieler für Autogramm- und Selfiewünsche vorbeikamen, sich ehemalige und aktive Sportlerinnen beim „Krone“ Ladies Day um die 1000 Frauen kümmerten, die kostenlosen Eintritt erhalten haben, oder beim „Krone“ Family Day coole, praktische Goodies verteilt wurden.
Hier finden Sie eine Auswahl an Eindrücken der vergangenen Woche:
Am Center Court ging es nicht weniger spektakulär zur Sache: Dort schossen wir VIP-Tickets ins Publikum und ermöglichten dem „Krone“ Super Fan besondere Erinnerungen.
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