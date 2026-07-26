Das waren die Generali Open in Kitzbühel 2026

Vor allem beim auffallenden, stylischen „Krone“-Truck ging täglich aufs Neue die Post ab – wenn etwa beim Glücksrad Tickets für den „Krone“-Sektor verlost wurden, Profi-Tennisspieler für Autogramm- und Selfiewünsche vorbeikamen, sich ehemalige und aktive Sportlerinnen beim „Krone“ Ladies Day um die 1000 Frauen kümmerten, die kostenlosen Eintritt erhalten haben, oder beim „Krone“ Family Day coole, praktische Goodies verteilt wurden.